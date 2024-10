Euphoria 3, Zendaya conferma il salto temporale: "Sarà affascinante vederli al di fuori del contesto del liceo"

Le riprese della terza stagione di Euphoria dovrebbero cominciare a gennaio 2025, dopo aver fatto attendere e penare gli spettatori per due anni. Benché ancora non si sappia quasi nulla, sappiamo però che la nuova stagione inizierà con un salto temporale e sappiamo che molte delle star delle precedenti stagioni torneranno. Tra queste ci sarà anche Zendaya.

L'attrice ha raccontato alcuni dettagli a proposito di quello che si aspetta dai nuovi episodi:

So che ci sarà un salto temporale, e so che è importante perché c'è un limite al dramma adolescenziale che si può sopportare — "e poi lei tradisce di nuovo il suo ragazzo!" Per me, almeno, è [emozionante], e sarà affascinante vedere e comprendere questi personaggi al di fuori del contesto del liceo, e come tutto quello che abbiamo visto quando erano ragazzi, mentre erano al liceo, influisca sul tipo di adulti che sono diventati e su chi diventeranno in un mondo molto più grande. Sarà interessante vedere cosa succederà anche a me.