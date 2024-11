Sydney Sweeney sui progetti a cui ha rinunciato per Euphoria: "Non credo accadrà di nuovo"

Le riprese dell'ultima stagione di Euphoria partiranno ufficialmente a gennaio: lo ha confermato ieri la HBO, dopo che negli ultimi giorni si erano diffuse voci su nuovi ritardi.

Voglio dire, è il mio lavoro. Devo andare a lavorare e diventare il mio personaggio. Soprattutto con Euphoria: Cassie è un personaggio così profondo e significativo per me. Penso che, attraverso di lei, riuscirò anche a elaborare il lutto in qualche modo. Cassie è il personaggio che ho interpretato più a lungo nella mia vita. Sento che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, quindi so che sarò in grado di calarmi nel ruolo immediatamente.