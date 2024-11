Game of Thrones, il capo della HBO riaccende le speranze sulla serie spin-off con protagonista Jon Snow: "Forse ci riproveremo"

Pubblicazione: 15 novembre alle 13:01

Lo scorso aprile, Kit Harington aveva rivelato che lo sviluppo della serie spin off su Jon Snow, personaggio da lui interpretato in Game of Thrones, era stato interrotto (ecco perché). A mesi di distanza, a riaccendere le speranze è ora Casey Bloys, responsabile di HBO e Max. Durante un evento per la stampa (via Deadline), a una domanda in merito ha infatti risposto:

Forse ci riproveremo. Finora [House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms] sono le uniche serie che pensavamo potessero arrivare fino in fondo. Non vogliamo strafare. Nessun progetto ha la precedenza sugli altri. Al momento, ci prendiamo il nostro tempo con il loro sviluppo e li realizziamo solo quando ci soddisfano.

