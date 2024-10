Sydney Sweeney interpreterà Kim Novak nell'esordio alla regia di Colman Domingo, Scandalous

Pubblicazione: 23 ottobre alle 16:30

Colman Domingo farà il suo debutto come regista in occasione del film Scandalous e la protagonista femminile sarà Sydney Sweeney, la sua co-protagonista in Euphoria.

L'attrice avrà la parte di Kim Novak e il lungometraggio racconterà la storia d'amore, avvenuta negli anni '50, della star del cinema e Sammy Davis Jr, al centro di molte critiche a causa di idee razziste. David Jonsson è coinvolto nel ruolo del cantante e attore.

Il progetto è nelle prime fasi del suo sviluppo tra le fila di Miramax e le riprese dovrebbero iniziare nel 2025, dopo la conclusione del lavoro previsto per la terza stagione di Euphoria, la serie targata HBO che dovrebbe ritornare sugli schermi dopo una lunga pausa e vari posticipi alla produzione.

Scandalous racconterà quanto accaduto a Novak e Davis dopo che si sono incontrati nel 1956 al The Steve Allen Show. Successivamente Sammy ha fatto visita al set di Vertigo, il film diretto da Alfred Hitchcock, e poi i due sono apparsi insieme a un evento benefico in California per il Giorno del Ringraziamento. Harry Cohn, a capo di Columbia Pictures che aveva sotto contratto Novak, aveva espresso pubblicamente la sua disapprovazione.

Un articolo pubblicato nel 1958 su un giornale di Chicago, in cui si sosteneva che stessero per sposarsi, ha scatenato un'altra ondata di polemiche e Kim aveva negato pubblicamente la relazione, mentre alcuni giorni dopo Davis ha sposato Loray White, una corista, da cui ha divorziato un anno dopo.

Novak si era invece sposata nel 1965 con Richard Johnson, unione finita successivamente. L'attrice ha quindi sposato Robert Malloy nel 1976, rimanendo insieme fino alla morte dell'uomo, avvenuta nel 2021.