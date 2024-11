Superman, James Gunn conferma che il costume di Henry Cavill "è andato in frantumi" durante le audizioni

Pubblicazione: 15 novembre alle 17:00

David Corenswet interpreterà il nuovo Superman nell'universo DC capitanato da James Gunn. E, a pochi mesi dell'uscita del film, Gunn svela ulteriori dettagli sul processo di casting del supereroe.

Su Threads, un fan ha chiesto a Gunn se è vero che Tom Brittney ha rotto per sbaglio il costume di Superman di Henry Cavill durante le audizioni. Gunn ha confermato, aggiungendo che è accaduto anche con Corenswet. Racconta:

Sì. Tom l'ha rovinato, e poi è arrivato Corenswet, che era decisamente troppo alto, quindi tutto è andato in frantumi. Comunque, Tom è davvero uno dei miei attori preferiti. Un talento incredibile.

Non è chiaro quale costume di Superman indossato da Cavill sia stato utilizzato, dato che i suoi costumi sono stati modificati tra L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Tuttavia, un altro fan ha chiesto a Gunn se fossero stati usati "i costumi originali indossati da Cavill nei suoi film o una sorta di replica". Gunn ha confermato che "era un originale," ma che già "non era nelle migliori condizioni".

Superman uscirà al cinema il 9 luglio 2025.