Superman: Nicholas Hoult spiega perché si è messo a ridere quando è stato scelto per interpretare Lex Luthor

Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor nel film Superman con David Corenswet nei panni del supereroe. Prima di essere scelto per il ruolo del villain, Hoult aveva fatto un provino proprio per interpretare Clark Kent.

Ricorda l'attore la sua reazione quando ha scoperto di essere stato scelto invece per la parte di Lex Luthor:

È divertente, perché quando ho letto il copione per la prima volta, ricordo che una piccola parte di me ha pensato: "Oh, credo che mi divertirei a interpretare Lex". E non ho detto nulla, e poi quando James [Gunn] mi ha chiamato per interpretare Lex, ho praticamente riso... Non ho detto nulla, credo che lui abbia detto: "Vogliamo che tu interpreti Lex" e io ho semplicemente riso, perché credo ci fosse qualcosa nel mio istinto, quando ho letto il copione la prima volta, che mi faceva pensare: "Credo che sia questo ciò che dovrei fare in questa storia."