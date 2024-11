Una serie sul Joker di Barry Keoghan? James Gunn smentisce le voci

Pubblicazione: 09 novembre alle 10:27

Ancora una volta James Gunn ha dovuto affidarsi a Threads per smentire un rumour sui piani dei DC Studios. Negli ultimi giorni, infatti, ha iniziato a circolare sui social la voce secondo cui il Joker di Barry Keoghan non solo avrebbe un ruolo fondamentale nel terzo film di The Batman (saltando totalmente The Batman 2), ma sarà anche protagonista di una serie spinoff sulla falsariga di The Penguin.

Accedo a Threads e tutti mi chiedono di questa cosa. No, non c’è assolutamente nulla di vero. Una serie su Joker non è in discussione né è mai stata considerata finora. Mi dispiace.

Nulla di più falso, stando al co-presidente dei DC Studios, che su Threads ha affermato che l'idea non è stata nemmeno presa in considerazione o discussa:

Fonte / Threads

Vi terremo aggiornati!