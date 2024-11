Joker 2, Todd McFarlane si offre di rimontare il film: "Potrebbe funzionare"

Todd McFarlane, leggendario fumettista presidente di Image Comics, creatore di Spawn e noto per aver lavorato a Batman: Anno Due, ha commentato l'insuccesso di critica e di pubblico di Joker: Folie à Deux, offrendo una soluzione abbastanza radicale.

L'ho trovato interessante. Mi capita di passare del tempo con Scott Silver, uno degli autori. Ero a pranzo con lui e mi ha chiesto: "L'hai visto?" e io ho risposto: "No, ma dovrei". Così io e mia moglie siamo andati a vederlo. A me è piaciuto più che a lei.

Di nuovo, sono di parte e sono egocentrico rispetto a ciò che pensavo sarebbe stato nella mia testa, ma una volta immerso in tutta quella follia musicale, credo ci sia un modo per rendere il film ancora più folle. Ma questa è solo la mia opinione. Alcuni l’hanno visto e non ne sono stati fan, altri l’hanno adorato. Penso che susciti comunque un'opinione in chiunque lo guardi.