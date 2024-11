In vendita 10 repliche funzionanti della Batmobile dei film di Christopher Nolan. Il prezzo? 3 milioni di dollari

Pubblicazione: 12 novembre alle 10:38

Per i collezionisti più esigenti e facoltosi, la Warner Bros. ha da poco annunciato di aver messo in vendita 10 repliche funzionanti della Tumbler, la Batmobile della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Si tratta di un veicolo realizzato in collaborazione con Action Vehicle Engineering, funzionante ma che non è possibile utilizzare legalmente sulle strade, che costerà la bellezza di 2.99 milioni di dollari.

È possibile prenotare sul sito Wayne Enterprises, un portale realizzato dalla major per vendere oggetti da collezione della saga che potremmo definire di lusso. Per quanto riguarda la Tumbler, in fase di ordine vengono offerte modifiche e personalizzazioni, inclusi interni customizzabili, con consegna prevista 15 mesi dopo l'acquisto.

Black External Paint

Powertrain 6.2L LS3 525 HP Engine with 486FT lbs Torque

GM 4L85E Transmission with Paddle Shift

Stainless Steel Headers

Advanced Software Upgrades

Smoke Screen Delivery System

Dimensions – L15’3”/W- 9’ 3” /H -5’

Weight – Approx. 5,511 lbs

Materials – Kevlar, Carbon Fiber, Sheet Metal, and Fiber Glass

Frame – Tubular Aeronautical Steel

Jet Engine Simulation (no flames)

Flap Actuators

4-wheel power disc brakes

Wheels – Front: 15.0 / 94-15

Wheels – Rear: 18.5 / 44-16.5

Authentic interior with bespoke seating trim

Digital Performance Dashboard

Premium GPS – Drive and Passenger GPS Lowrance systems with 10” Screens

AC

One-way Mirrored Glass Screens

Headlining in Black Alcantara

Available as a left-hand drive

2-Seat Configuration

Original Style Dashboard

Original trim package

Choice of MPH or KM/H Gauges

5-point racing car seat harnesses

Ecco tutte le specifiche tecniche elencate sul sito.