Joaquin Phoenix incontrò Christopher Nolan per il ruolo di Joker nel Cavaliere Oscuro: "Non ero pronto"

Joaquin Phoenix ha interpretato il Joker nei due film diretti da Todd Phillips, ma avrebbe potuto portare sullo schermo l'iconico personaggio ben prima. In un'intervista con Rick Rubin, l'attore premio Oscar ha infatti raccontato:

Ricordo di aver parlato con Chris Nolan del Cavaliere oscuro, ma poi non se n'è fatto nulla per qualche motivo.

Non so se Christopher Nolan mi abbia detto: “Sei sicuramente la persona giusta”. Non ricordo il contesto in cui ci siamo conosciuti, ma so che ci siamo incontrati. La mia sensazione era che non avrei dovuto farlo, ma forse anche lui diceva: “Non è la persona giusta”.