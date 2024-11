Nicholas Hoult ha scoperto ascoltando la radio che Robert Pattinson sarebbe stato il nuovo Batman: "Una botta a livello emotivo"

Pubblicazione: 08 novembre alle 10:39

Prima che il ruolo fosse affidato a Robert Pattinson, anche Nicholas Hoult era in lizza per interpretare Batman nel film di Matt Reeves uscito nel 2022. Ospite del podcast Happy Sad Confused, l'attore, che presto vedremo in Giurato n. 2 e Nosferatu, ha raccontato il momento in cui ha scoperto di aver perso la parte e la sua reazione:

Una settimana prima di fare il mio provino, stavo guidando in macchina, avevo la radio accesa e stavano parlando di come Robert sarebbe stato il nuovo Batman. E io pensavo: "Non è ancora confermato! Farò un'audizione il prossimo weekend. Datemi una possibilità”.

Hoult aggiunge che fare un'audizione per un ruolo importante in un cinecomic è “molto impegnativo dal punto di vista emotivo”, soprattutto perché ora le voci sul casting e i pretendenti vengono riportati in tempo reale.

Ricordiamo che, seppur non come Batman, Hoult è potuto comunque entrare nei DC Studios: nel nuovo film di Superman diretto da James Gunn e in arrivo la prossima estate, interpreterà Lex Luthor, dopo aver fatto anche in questo caso il provino per la parte del supereroe protagonista.

Ecco il video dell'intervista completa all'attore:

Ritroveremo invece Pattinson nei panni del Crociato di Gotham nel sequel in arrivo nel 2026. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.