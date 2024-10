Danny Ramirez è "deluso" dall'abbandono di Joaquin Phoenix al nuovo film di Todd Haynes: "I provini sono stati lunghi"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 16:00

Lo scorso agosto, Joaquin Phoenix ha abbandonato il nuovo film di Todd Haynes, in cui avrebbe dovuto interpretare il ruolo principale e le cui riprese stavano per partire in Messico. L'improvvisa decisione, apparentemente senza motivazioni, aveva mandato nel caos e interrotto la produzione, che poi non è più ripartita. Dopo le accuse della produttrice, che ha definito "criminale" quanto avvenuto, a parlare ora è quella che sarebbe dovuta essere la co-star di Phoenix: Danny Ramirez. In un'intervista con Variety, ha condiviso i suoi sentimenti a riguardo:

È sicuramente una delusione. Se non altro, mi ha dato maggiore ispirazione per continuare ad andare avanti, a spingere e sapere che sono sulla strada giusta e che sto affrontando il lavoro nel modo giusto. È questo che mi entusiasma.

Quando gli è stato chiesto se il film è ancora in lavorazione con Haynes, Ramirez ha risposto: “L'ultimo aggiornamento è ‘speriamo’”.

Interpellato in merito al suo abbandono durante lo scorso Festival di Venezia, Phoenix si era rifiutato di rispondere, spiegando che: "Gli altri creativi non sono qui per dire la loro, e semplicemente non mi sembra giusto commentare. Non sono sicuro di come potrebbe essere utile, quindi penso semplicemente che non lo farò". Il film sarebbe stata una detective story gay ambientata negli anni '30 del secolo scorso.

