Joker 2 demolito da uno degli attori: "Il peggior film mai fatto"

Pubblicazione: 10 novembre alle 11:23

A quanto pare uno degli attori di Joker: Folie à Deux non è d'accordo con Hideo Kojima, che qualche giorno fa difendeva il film definendolo "avanguardia" e sostenendo che tra 10 o 20 anni la sua reputazione sarà molto più alta.

È il peggior film mai fatto. Penso che dopo il primo Joker si sia molto discusso del fatto che ‘Oh, è piaciuto agli incel. È piaciuto al pubblico sbagliato. Ha mandato il messaggio sbagliato. Rabbia maschile! Nichilismo!’ Tutti questi articoli... E così hanno pensato, ‘E se andassimo nella direzione opposta?’ e così in questo film ci ritroviamo con Joaquin Phoenix e Lady Gaga che fanno tip tap a livelli insensati.

, che ha un piccolo ruolo come guardia di sicurezza dell'Arkham Asylum, si è scagliato contro il sequel diretto dadefinendolo "il peggior film mai realizzato”. L'attore ha partecipato al podcast di Joe Rogan, dove ha raccontato anche il clima che si respirava sul set tra le varie comparse:

Il sequel ha ricevuto per lo più recensioni negative e ha floppato al botteghino, incassando 58 milioni di dollari negli Stati Uniti e 204 milioni a livello globale, una cifra molto lontana dal miliardo di dollari guadagnato dal film originale del 2019.

Ricordiamo che quello che critica Dillon, e cioè che il film sembri una "risposta contraria" a quello che i fan avevano amato di Joker, è stato recentemente indicato da Quentin Tarantino come il suo punto di forza. Il regista ha infatti affermato che il film sia stato diretto dallo stesso Joker: "Ha speso i soldi dello studio come li avrebbe spesi lo stesso Joker! [...] Manda al diavolo tutti, manda al diavolo il pubblico in sala, la stessa Hollywood, gli azionisti della Warner. [...] Todd Phillips è il Joker".