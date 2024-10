Tutto quello che Quentin Tarantino pensa di Joker 2: "Todd Phillips è il Joker, ha mandato i nerd a quel paese"

Pubblicazione: 29 ottobre alle 19:20

In occasione di un'ospitata per il podcast di Bret Easton Ellis, in compagnia di Roger Avary (co-sceneggiatore di Pulp Fiction), Quentin Tarantino ha mostrato tutto il suo amore per Joker 2 (Joker: Folie à Deux) di Todd Phillips.

Il regista ha ammesso di aver apprezzato tantissimo il film, definendo quella di Joaquin Phoenix "una delle migliori interpretazioni che abbia mai visto in vita mia".

Ha poi aggiunto:

Mi è piaciuto davvero, davvero tanto, sono serio. Moltissimo. Sono andato a vederlo aspettandomi di essere colpito dalla realizzazione, ma pensavo che sarebbe stato un esercizio intellettuale fine a sé stesso, che alla fine non sarebbe stato un film efficace.

Joker 2 come Assassini nati

Tarantino ha continuato confrontando l’Arthur Fleck di Phoenix e la Lee Quinzel di Lady Gaga a Mickey e Mallory, la coppia di serial killer in Assassini nati - Natural Born Killers, definendo Joker 2 un sequel spirituale del film che ha scritto e che Oliver Stone ha diretto:

Il primo film era grande debitore di Taxi Driver, mentre questo di Natural Born Killers, cazz*, che io stesso ho scritto. Questo è il Natural Born Killers che avrei sognato di vedere in quanto creatore di Mickey e Mallory. Ho amato quello che hanno fatto e la direzione che ha preso. Voglio dire, l'intero film è stato come il sogno febbrile di Mickey Knox.

“E poi, l'ho trovato davvero divertente" ha spiegato, aggiungendo che l'ha visto in un “cinema IMAX quasi vuoto” a Tel Aviv dove ha potuto “ridere senza disturbare nessuno. Generalmente mi ritrovo a ridere in scene che non farebbero ridere altre persone".

Todd Phillips come Joker

Tarantino ha continuato elogiando Phillips per la sua regia, dicendo che il film sembrava essere stato diretto da Joker stesso:

Todd Phillips è il Joker. Il Joker ha diretto il film. Trovo così affascinante l'intero concetto alla base, anche lui che spende i soldi dello studio... li ha spesi esattamente come li avrebbe spesi Joker, no? Avete presente i saltamartini? O quando qualcuno ti tende una mano e ti ritrovi percosso da una scarica di 10.000 volt? Ecco, lui l'ha fatto con i nerd dei fumetti. Ha mandato tutti loro a quel paese, ha mandato a fanc*lo gli spettatori. Ha detto: "Vaffanc*lo Hollywood" e a chiunque possieda azioni della DC e della Warner Brothers. È Todd Phillips il Joker. Quando diciamo che è un film di Joker, intendiamo che è il suo.

Gli ospiti del podcast hanno parlato di Joker: Folie à Deux quando Bret Easton Ellis ha chiesto a Tarantino quali film recenti avesse visto al cinema. Il regista ha aggiunto di essere andato a vedere anche Longlegs - tra pochi giorni nei cinema italiani - e che sperava di vedere Horizon di Kevin Costner, ma non ne ha avuto occasione.