Joker 2: i dirigenti Warner ammettono "i risultati deludenti" del film

08 novembre

Joker 2 (Joker: Folie à Deux), uscito al cinema a inizio ottobre, si è rivelato un sonoro flop al botteghino e le cose non stanno andando meglio ora che è disponibile in digitale. Il risultato del film di Todd Phillips, dalla storia molto travagliata, arriva in un momento complicato per la sua casa di produzione e potrebbe avere delle conseguenze sui suoi prossimi investimenti.

L'incoerenza rimane un problema anche per i nostri studi cinematografici, come dimostrato recentemente dai risultati deludenti di Joker 2.

Riporta infatti Variety che, nel corso di una riunione tra i dirigenti dellae i suoi investitori, il CEO David Zaslav ha ammesso:

Ricordiamo che al momento il conglomerato comprende la rete televisiva CNN, lo studio cinematografico Warner Bros. e il servizio di streaming Max, ed è afflitto da ingenti debiti e da uno stato di salute non ottimale delle sue proprietà.

Gli investitori si sono dunque interrogati sulla fattibilità di mantenere l'azienda nello stato attuale, proponendo ai dirigenti di scorporare alcuni assets o di acquisirne altri. Lo stesso Zaslav ha riconosciuto che la Warner potrebbe dover affrontare un consolidamento in futuro, sottolineando le speranze di un ambiente normativo meno rigido sotto l'amministrazione del neo eletto Presidente Donald Trump.

