Joker 2: accoglienza tiepida anche per l’uscita in digitale, la classifica integrale

Pubblicazione: 06 novembre alle 16:30

Dopo gli incassi decisamente al di sotto le aspettative di Joker: Folie à Deux, la Warner Bros. ha cercato di capitalizzare sulla promozione cinematografica tentando prontamente la strada dell’home video.

Il sequel di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, infatti, è da poco approdato in digitale negli USA ma, a dispetto delle previsioni, nemmeno la sua uscita on demand è servita a far decollare il film e a mostrarlo ad un pubblico più vasto.

Sia(nel caso di iTunes) che nella settimana(per Fandango), la pellicola si è posizionata piuttosto lontana dalla prima posizione, e nello specifico al quarto e al quinto posto.

Ecco le classifiche totali tenendo presente che iTunes mette in lista i film in base al numero di transazioni, mentre Fandango in base al rendimento effettivo:

Beetlejuice Beetlejuice (WB) – $19.99 Deadpool & Wolverine (Disney) – $19.99 The Substance (MUBI) – $19.99 Jolie: Folie à Deux (WB) – $19.99 Longlegs (Neon) – $5.99 Il robot selvaggio (Universal) – $19.99 Halloween (1978) (Lionsgate) – $3.99 Transformers One (Paramount) – $19.99 Blink Twice (MGM Amazon) – $19.99 Alien: Romulus (Disney) – $24.99

Fandango at Home

Beetlejuice Beetlejuice (WB) – $19.99 Deadpool & Wolverine (Disney) – $19.99 Il robot selvaggio (Universal) – $19.99 Joker: Folie à Deux (Warner Bros.) – $19.99 Transformers One (Paramount) – $19.99 The Substance (MUBI) – $19.99 Alien: Romulus (Disney) – $24.99 Twisters (Universal) – $9.99 Longlegs (Neon) – $5.99 Speak No Evil (Universal) – $19.99

