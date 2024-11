L'appello di Todd Phillips, regista di Joker 2, alle sale cinematografiche: "Basta con gli spot pubblicitari"

Pubblicazione: 02 novembre alle 15:38

Todd Phillips ha partecipato a un sondaggio di Empire sul futuro dell'esperienza cinematografica e ha confessato che c'è una cosa che cambierebbe delle sale.

Oltre Phillips, anche George Miller, Sean Baker e Daniel Scheinert sono stati invitati a parlarne, e hanno ammesso che secondo loro il cinema non è destinato a scomparire.

"Siamo programmati per radunarci e condividere dell storie" ha commentato Miller. "Credo che i cinema, in gran parte, siano dando il massimo".

Phillips ha suggerito la necessità di fare uno sforzo in più per evitare che il pubblico si rintani a casa a fruire esclusivamente di titoli in streaming. Ha così voluto rivolgersi direttamente alle sale: "Smettetela di mostrare gli spot pubblicitari prima dei film. Abbiamo pagato il biglietto, siamo felici di esserci, ma gli spot fanno mancare un po' il respiro".

Va detto, comunque, che oramai molti colossi dello streaming hanno iniziato a inserire pubblicità prima dell'inizio dei loro titoli (e, peggio ancora, durante), a meno che non si paghi una cifra aggiuntiva mensile, perciò non si tratta di certo di una "esclusiva" delle sale.

Scheinert, premio Oscar co-regista di Everything Everywhere All At Once, confida nella vittoria dell'esperienza cinematografica perché "incoraggia la comunità" ed è quello che il pubblico vuole. “Amo quando il pubblico si veste di rosa per Barbie, o balla con RRR, o magari si ferma a parlare per ore davanti una birra dopo aver visto (e letto) It Ends With Us, o anche urla allo schermo per un momento commovente perché fa stare così bene, cazz*o, piangere in questo posto" ha poi aggiunto riferendosi allo spot virale di AMC Theatres con Nicole Kidman.