Dune: Prophecy, Emily Watson svela: "La serie non è come Star Wars"

La serie Dune: Prophecy sarà ambientata 10.000 anni prima della storia di Paul Atreides e l'attrice Emily Watson ha ora commentato i paragoni con Star Wars.

La storia è costruita sull'ordine Bene Gesserit. Quella è la sorellanza. Quello è uno dei personaggi principali, e mostrerà tutti gli universi che controllano e i loro poteri… E' piuttosto affascinante.

L'interprete di Valya Harkonnen ha spiegato:

Guarda il trailer della serie: / Dune: Prophecy ecco il trailer in italiano, a novembre su Sky e Now

Il paragone con Star Wars

Emily, intervistata da Total Film, ha aggiunto che gli Harkonnen saranno ritratti anche nello show come una famiglia un po' complicata, e si tratta di un "clan davvero riconoscibile dal punto di vista umano", ma meno portato all'estremo rispetto a quanto mostrato nei film.

Watson ha poi parlato delle caratteristiche che rendono unica la serie in arrivo a novembre sugli schermi di HBO e in Italia grazie a Sky e NOW.

L'attrice ha ribadito:

E' stato davvero entusiasmante, ma inoltre davvero grandioso addentrarsi in quel mondo con la sicurezza di sapere che ho la capacità per far sembrare tutto reale. E' una gamma davvero interessante perché non è infantile… Non è come Star Wars. Ha una complessità morale, aspetto che è interessante.