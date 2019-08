Per quegli strani e beffardi scherzi del destino, la notizia della scomparsa di Franco Columbu è arrivata proprio nel giorno in cui Arnold Schwarzenegger festeggiava l’arrivo del full trailer di Terminator: Destino Oscuro.

Come segnala La Nuova Sardegna:

Columbu è stato un culturista, attore, powerlifter, sollevatore e strongman italiano, nonché Mister Universo, Mister Mondo e, nel 1976 e 1981 Mr. Olympia, il solo italiano nella storia della manifestazione.

L’incontro con Schwarzenegger avvenne nel 1965 a Monaco, città dove, in precedenza aveva tentato la carriera di pugile. Da quella volta diventarono amici e compagni dall’allenamento (fu anche testimone di nozze al matrimonio di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver nel 1986). Columbu è anche apparso con dei cammei nel documentario in Pumping Iron e nei film di Schwarzie Conan il barbaro, Terminator e L’implacabile.

Scrive Wikipedia:

I due si conobbero a Monaco nel 1965 come sfidanti durante una competizione internazionale. A quel tempo per il titolo di Mr. Olympia gli atleti venivano separati in due categorie in relazione al loro peso, considerato quale punto di selezione quello delle 200 lb (90 kg): Columbu partecipò nella categoria più leggera (sotto le 200 lb) mentre Schwarzenegger in quella più pesante. Il vincitore della competizione veniva scelto fra i vincitori delle due classi in uno scontro finale; l’IFBB decise anni dopo di eliminare tale distinzione di peso.