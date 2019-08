Come sapete, Spider-Man: Far From Home tornerà nei cinema americani durante il weekend lungo del Labor Day, ma gli spettatori che andranno a rivedere il film Marvel non troveranno solo 4 minuti in più: potranno anche dare una prima occhiata al nuovo teaser trailer di, il nuovo cinecomic DC su Harley Quinn.

Una versione internazionale del trailer (in ucraino) è già trapelata online: il video inizia in maniera ironica come fosse un promo di IT – Capitolo 2, per poi concludersi con scene del film.

Vi terremo aggiornati non appena uscirà una versione ufficiale di questo teaser!

BIRDS OF PREY: I DETTAGLI SUL FILM CON HARLEY QUINN

I protagonisti di Birds of Prey, oltre a Harley Quinn (Margot Robbie), saranno Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead), la detective Renee Montoya (Rosie Perez), Batgirl/Cassandra Cain (Ella Jay Basco), Maschera Nera (Ewan McGregor) e Victor Zsasz (Chris Messina).

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato l’intenzione di girare un film vietato ai minori. L’uscita è prevista per il 7 febbraio 2020.

Fonte: CB