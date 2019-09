Franco Maresco, regista di la, ha disertato il Festival e come conseguenza l’intera conferenza stampa, alla quale dovevano partecipare i produttori e una dei protagonisti (la fotografa Letizia Battaglia), è saltata. Non era mai capitato nella storia della Mostra del Cinema di Venezia che un film in Concorso non venisse presentato alla stampa dai suoi realizzatori.

Nel 2014 era capitato un episodio simile: lo schivo e riservato Maresco non era venuto al Festival per presentare Belluscone, una Storia Italiana, che poi vinse il premio speciale della giuria nella sezione Orizzonti.

La sinossi ufficiale del film: