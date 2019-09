Paolo Virzì: "Ho personalmente apprezzato tutti i tre film italiani in concorso. Mi dispiace che Martone non sia tra i premiati, ma anche per altri titoli che non hanno ricevuto riconoscimenti. Ho apprezzato vedere tre film con stili così diversi" #Venezia76 #VeneziaBAD

— BadTaste.it (@badtasteit) September 7, 2019