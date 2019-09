Intervistato da Comicbook durante la premiere della nuova stagione di, Ross Marquand ha svelato di avere il grande desiderio di interpretarein un progetto targato Marvel Studios.

L’attore, ricordiamo, ha già ricoperto il ruolo di Teschio Rosso in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ma vorrebbe comunque avere un’altra possibilità:

Da anni fantastico sulla possibilità di interpretare un personaggio Marvel… un tempo dicevo Wolverine, ma ora non più. Hugh [Jackman] ha svolto un ottimo lavoro, la sua interpretazione era praticamente perfetta. Perciò non vorrei averci a che fare, perché dovrei reggere il confronto. Comunque, non molte persone conoscono Moon Knight. Da piccolo lo amavo tantissimo, perciò se potessi interpretarlo o avere l’occasione di fare un provino, sarei la persona più felice di questa città, questo è certo.

Ricordiamo che nella porzione dedicata ai Marvel Studios della presentazione della piattaforma Disney+ alla D23 Expo ad Anaheim (California), la Disney ha annunciato una nuova serie live action dedicata a Moon Knight (qui il logo).

Creato da Doug Moench e Don Pelin nel 1975, Moon Knight è l’alter ego di Marc Spector, il figlio di un rabbino che diventa un pugile dei pesi massimi e poi un marine degli Stati Uniti. Unitosi a un gruppo di mercenari, viene lasciato nel deserto in fin di vita durante una spedizione in Egitto, viene in realtà portato in un tempo devoto al dio Khonshu, e accetta di diventare l’avatar del dio sulla Terra. Decide così di diventare una sorta di vigilante.

