VIEW Conference , il principale evento italiano dedicato alla computer grafica che quest’anno si terrà dal 21 al 25 ottobre a Torino con la sua ventesima edizione, ha annunciato chericeverà il VIEW 2019 Visionary Award.

Eggleston, vincitore del premio Oscar per il corto animato For the Birds nel 2001, si è unito ai Pixar Animation Studios nel 1993 e da allora ha lavorato a moltissimi film della compagnia a partire da Toy Story (1995). Designer e art director, ha ricevuto tre Annie Awards (Inside Out, Alla Ricerca di Nemo, Toy Story) e tre nomination agli Art Directors Guild Awards (Gli Incredibili 2, Wall•E, Gli Incredibili), oltre appunto al premio Oscar. Nel 2018 ha ricevuto il Winsor McCay Award, il premio alla carriera dell’ASIFA-Hollywood.

“Abbiamo deciso di conferire a Ralph Eggleston il Visionary Award per i numerosi anni che ha speso nel portare una bellezza senza paragoni in questo mondo,” ha dichiarato Maria Elena Gutierrez, direttore dell’evento. “È un grandissimo onore ricevere questo premio,” ha commentato Eggleston su AWN. “Essere preso in considerazione da un gruppo come questo significa moltissimo per me, sapendo che è un premio conferito da persone dalle quali ho imparato, ho condiviso il lavoro e la conoscenza. La dottoressa Maria Elena e il gruppo della View Conference sono stati fantastici nell’organizzare, ancora una volta, uno dei migliori eventi del settore che mette in comunicazione artisti, registi, musicisti in tutto il mondo, ed è un piacere farne parte.”

Alla VIEW Conference 2019 saranno presenti ospiti internazionali come Brad Bird (Gli Incredibili, Il Gigante di Ferro, Ratatouille), Dean DeBlois (Dragon Trainer), Brendan Greene (PUBG), Michael Giacchino (compositore), Peter Ramsey (Spider-Man: un Nuovo Universo), Jill Culton (Il Piccolo Yeti), Sergio Pablos (Klaus), Ralph Eggleston, Rob Legato, e tanti altri ancora (la lista completa è disponibile qui).

Tra le masterclass più rilevanti, “Champagne Masterclass” di Eloi Champagne, “The Animator as an Actor” di Brad Bird, “Challenging Changes: The Parr Home Renovations” di Ralph Eggleston, “Digital Makeup Effects in a Photoreal Environment” di Trent Claus.

Per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità e per scoprire le modalità di partecipazione all’edizione di quest’anno vi invitiamo a consultare il sito ufficiale. Vi terremo aggiornati con i vari annunci nel corso del prossimo mese!