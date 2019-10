Sarà Academy Two a distribuire nel nostro paese, il 7 novembre, il film di(Okja, Snowpiercer) vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes: si tratta di Parasite, di cui oggi vi mostriamo in esclusiva il poster italiano.

Potete vederlo qui sotto!

parasite

“Storia di inganni e servi astuti, di raggiri scaltri e nere conseguenze per quelli che sembrano essere i più furbi. Parte come una commedia sofisticata, tutta trovate geniali (la casa in cui vive la famiglia povera, la professionalità con cui scroccano il wifi all’inizio), prosegue come un thriller e finisce come una tragedia greca”: così il nostro Gabriele Niola ha descritto la pellicola nella sua recensione dalla Croisette. Nel cast Song Kang-ho, Lee Sun-kyun e Jo Yeo-jeong.

Ecco anche alcune immagini ufficiali:

Choi Woo-shik Park So-dam

Choi Woo-shik, Song Kang-ho, Chang Hyae Jin, Park So-dam

Choi Woo-shik

Jo Yeo-jeong

Jung Ziso - Lee Sun-gyun (2)

Jung Ziso - Lee Sun-gyun

Park So-dam













