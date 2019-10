Mancano meno di tre settimane all’inizio dell’edizione 2019 di Lucca Comics & Games, e oggi è stata diffusa la mappa ufficiale della manifestazione che si terra nella cittadina toscana dal 30 ottobre al 3 novembre 2019. Anche quest’anno noi disaremo presenti come al solito per seguire tutti gli eventi anche in qualità di web partner.

Vi ricordiamo che quest’anno il concetto di umanità sarà messo al centro del festival perché in un mondo in cui l’uomo è sempre più dipendente dalle macchine e dalla comunicazione digitale, subendone gli effetti, diventa fondamentale rimettere in primo piano la dimensione sociale e rituale che hanno reso la manifestazione il community event più significativo d’Europa. A partire dai miti del Golem e di Pinocchio alle eroine ribelli di WestWorld, passando per Metropolis, Blade Runner e Ghost in The Shell, l’androide che si interroga sulla propria coscienza e sui propri ricordi è lo specchio del nostro bisogno di libertà, di empatia e di uguaglianza, e ci ripropone l’eterna domanda su cosa significhi davvero “essere umani”. Ecco perché Becoming Human sarà il claim di Lucca Comics & Games 2019.

Potete vedere la mappa, nella quale sono evidenziati numerosi punti di interesse, qui sotto o in HD sul sito ufficiale.

Milano, 8 ottobre 2019 – Immancabile dopo il successo delle edizioni precedenti anche l’Area Movie a cura di QMI: titoli e novità dal mondo del cinema e delle serie tv con anteprime, attività, incontri con i talent, masterclass ed eventi esclusivi.

Attesissimo il ritorno di Netflix , il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo con più di 151 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, che torna a Lucca con due dei suoi titoli più attesi: la serie cult La casa di carta con un intero padiglione esperienziale e The Witcher, la nuova produzione originale Netflix ispirata all’omonimo bestseller di Andrzej Sapkowski (presente a Lucca) di cui verrà presentato in anteprima mondiale il trailer. Inoltre il pubblico di Lucca potrà assistere ad un incontro con la creatrice di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich e le due giovani protagoniste Anya Chalotra e Freya Allan .

Appuntamento imperdibile per il pubblico di Lucca nella giornata di apertura sarà l’ anteprima di Terminator: Destino Oscuro, nuovo capitolo della saga creata da James Cameron per la regia di Tim Miller. Il film interpretato da Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton arriverà nelle sale italiane italiane il 31 ottobre per 20th Century Fox.

Tante le attività previste per promuovere l’uscita del nuovo film Zombieland: Doppio colpo in sala dal 14 novembre, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e prodotto da Sony Pictures International .

La proiezione di Benvenuti a Zombieland, divenuto negli anni un vero e proprio cult movie, sarà seguita dall’anteprima dell’attesissimo sequel Zombieland: Doppio Colpo ancora una volta diretto da Ruben Fleischer (Venom) e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool). La maratona (sabato 2 novembre ore 17.00) sarà preceduta da una Zombie Walk a cui parteciperanno cosplayer, fan della saga e zombie lover, in rigoroso dress code da “non-morto”, pronti ad invadere la città e ad assicurarsi l’accesso prioritario alle due proiezioni.

Sky sarà a Lucca con un evento in cui presenterà le più attese serie tv internazionali e le prestigiose produzioni originali italiane in arrivo sulla piattaforma tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020. Fra i titoli più attesi Watchmen, creata da Damon Lindelof remixando temi e personaggi dell’omonima graphic novel di Alan Moore; Caterina la Grande, la serie Sky/HBO sulla vita dell’imperatrice russa con una sontuosa Helen Mirren; His Dark Materials – Queste oscure materie, che porta sul piccolo schermo le avventure fantastiche della saga creata da Philip Pullman; The new Pope , la seconda serie che il Premio Oscar Paolo Sorrentino ha ambientato in Vaticano, con Jude Law e John Malkovich; e Zerozerozero , l’affresco a tinte crime sul traffico internazionale di cocaina creato da Stefano Sollima e ispirato al best seller omonimo di Roberto Saviano.

Grazie alla collaborazione con Cartoon Network (canale 607 di Sky) Lucca Comics & Games ospiterà Rebecca Sugar , creatrice della serie cult targata Cartoon Network Steven Universe, che incontrerà i fan in occasione del panel The Making Of Steven Universe . All’appuntamento – moderato da Sio – Rebecca Sugar racconterà lo sviluppo creativo della serie per poi cimentarsi in un’esclusiva live performance musicale. Inoltre verrà presentato in anteprima Steven Universe The Movie , l’atteso film diretto da Rebecca Sugar che in Italia andrà in onda in esclusiva Prima TV su Cartoon Network nel 2020.

Altro incontro per il pubblico sarà quello con Alessandro Rak che parlerà di The Walking Liberty , il suo nuovo film d’animazione prodotto da Mad Entertainment dopo i pluripremiati L’Arte della Felicità e Gatta Cenerentola. Durante l’incontro con Rak saranno mostrate in anteprima le immagini del film e il regista racconterà il percorso che l’ha portato allo sviluppo e all’elaborazione del suo lavoro. Tanti saranno gli argomenti trattati tra cui l’animazione, il mercato italiano, la creatività e l’esperienza della casa di produzione Mad Entertainment.

Lorenzo Mattotti presenterà invece il suo La famosa invasione degli orsi in Sicilia , animazione tratta dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati e con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese e Corrado Guzzanti e con la partecipazione straordinaria di Andrea Camilleri, al cinema dal 7 novembre distribuito da Bim.

Sabato 2 novembre, Mediaset Play presenterà un evento speciale con Cristina D’Avena sulle serie cult ispirate all’anime giapponese Kiss Me Licia e da lei interpretate, a partire da Love Me Licia e Balliamo e Cantiamo con Licia, fino alle serie originali Arriva Cristina, Cristina, Cri Cri e Cristina, l’Europa siamo noi. Ad accompagnare Cristina in questa masterclass, un moderatore d’eccezione, il mitico Uan che presenterà l’incontro insieme ad un altro ospite speciale, Marco Bellavia che nelle serie ha interpretato Steve.

Giovedì 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, Infinity, in collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia , presenterà la versione integrale del capolavoro horror di Stanley Kubrick Shining. La Shining Extended Edition di 144 minuti include 24 minuti di scene inedite in italiano ed è disponibile per la prima volta anche in 4K. Per il doppiaggio italiano, Giancarlo Giannini torna a prestare la propria voce al personaggio di Jack Torrance. Shining Extended Edition è già disponibile su Infinity in 4K e sarà disponibile in modalità Premiere dal 1° novembre.

Anche quest’anno, dal 30 ottobre al 3 novembre, Warner Bros. dominerà Lucca Comics & Games con un fantastico padiglione di oltre 150 metri quadrati, ricco di novità, giochi e divertimento confermando la tradizionale posizione di Piazza San Michele, permettendo ai suoi visitatori di immergersi completamente nella Warner Experience.

Per gli appassionati di cinema e fumetto è previsto inoltre per giovedì 31 ottobre un evento speciale presso il padiglione Bonelli (ore 17.30 – 19.00).

Arriva a Lucca anche I figli del mare, colossal d’animazione dello Studio 4°C, diretto da Ayumu Watanabe e tratto dal manga di Daisuke Igarashi. L’anime arriverà nei cinema italiani solo il 2, 3 e 4 dicembre distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit . Il film racconta la storia di Ruka, liceale ribelle esclusa dall’attività del club di pallamano per l’intera durata delle vacanze scolastiche, che decide così di partire per trascorrere una giornata a Tokyo durante la quale vivrà un’incredibile avventura.

Giancarlo Soldi accompagnerà a Lucca la proiezione del suo Cercando Valentina – Il mondo di Guido Crepax, un viaggio nella mente del celebre fumettista attraverso l’iconica Valentina, la fotografa alter ego dell’autore. Un documentario che racconta il mondo visionario di Crepax sullo sfondo del fermento artistico e culturale degli anni ’60. Il film è prodotto e distribuito da Bizef Produzione, in uscita nei cinema italiani a febbraio 2020.

Bizzarro Movies, etichetta di Minerva Pictures , presenterà in anteprima Dead Ant (Venerdì 1 Novembre ore 20:30 – Cinema Centrale): fameliche formiche giganti dovranno vedersela con degli strambi fanatici del Metal nell’horror comedy di Ron Carlson all’insegna dell’azione e della frenesia, in un delirante film che è un mix tra This is Spinal Tap e Tremors.

Stardust.it torna a Lucca con uno stand pieno dei gadget più ambiti della manifestazione. Non mancheranno le interviste ai talent dell’area Movie e non solo.