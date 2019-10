Sempre dall’ACE Comic-Con dove ha avuto modo di parlare della “questione Wolverine” ( CLICCA QUI per i dettagli),ha parlato anche del terzo capitolo della saga che l’ha lanciato sul grande schermo, ovvero

L’attore, visto di recente nell’apprezzatissimo Rocketman, spiega:

Non mi è consentito parlarne, ma c’è una sceneggiatura. E si basa su un’idea davvero valida. I piani, al momento, prevedono che si faccia un altro Kingsman. Quello di Eggsy è il ruolo che ha fatto decollare la mia carriera per cui provo sempre un elevato quantitativo di affetto per questa parte. E mi piacerebbe vestire ancora una volta i suoi panni per salutarlo in maniera adeguata e chiudere in modo appropriato la Trilogia. Che è la maniera in cui l’ho sempre immaginata.

Lo scorso luglio, sempre all’ACE Comic-Con (di Seattle però) Egerton si era così espresso:

In arrivo c’è King’s Man, che è un prequel ambientato circa 100 anni fa e dove io non ci sono. Ma so alcune cose che sono davvero molto, molto interessanti. Il cast è straordinario così come la storia. E poi credo – sottolineo il credo – che lavoreremo al capitolo finale della Trilogia di Eggsy e Harry il prossimo anno.

The King’s Man – Le Origini: ecco il nuovo trailer italiano del prequel di Kingsman!

The King’s Man – Le Origini è l’atteso nuovo episodio del franchise di Kingsman in uscita il 14 febbraio 2020.

Scritto ancora una volta da Jane Goldman e Matthew Vaughn e prodotto da Vaughn, Cliff Lanning, Angus More Gordon, il film è un prequel ambientato nello stesso universo dei primi due film ma ai primi del novecento, e segue gli eventi che condussero alla creazione dell’organizzazione dei Kingsman su uno sfondo storico ben definito.

Nel cast vi saranno Ralph Fiennes nei panni di T.E. Lawrence, Liam Neeson in quelli di Herbert Kitchener, Daniel Bruhl in quelli di Gelix Yusopov, Gemma Arterton in quelli di Mata Hari e Rhys Ifans in quelli di Grigori Rasputin. Oltre a loro, figurano anche Harris Dickinson nei panni di Conrad, Aaron Taylor-Johnson come Lee Unwin, Matthew Goode come Tristan e Stanley Tucci come Merlin.

