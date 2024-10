Kingsman, nessun altro film all’orizzonte: l'ultima scena dei titoli di coda preannunciava l'arrivo di Adolf Hitler

Pubblicazione: 25 ottobre alle 17:35

Se per alcuni franchise dei 20th Century Studios il futuro sembra più che promettente - con numerosi sequel, prequel e spin-off annunciati - per la saga di Kingsman sembra invece che le prospettive siano meno incoraggianti.

In una recente chiacchierata con THR, il presidente dei 20th Century Studios - Steve Asbell - ha dichiarato che, almeno per ora, nessun progetto del franchise di Matthew Vaughn sembra essere in sviluppo:

Non è nei nostri piani realizzarli a breve.

La scena dei titoli di coda dell'ultimo film di Kingsman

Vaughn aveva più volte espresso il desiderio di realizzare un altro prequel e di terminare la storia di Eggsy () con un terzo capitolo finale dopo Kingsman: Secret Service Kingsman: Il cerchio d'oro . Sembra però che gli scarsi risultati al box office per il prequel del franchise ( The King’s Man ) uscito oramai tre anni fa, nel 2021, abbiano contribuito a mettere in pausa il tutto.

In una scena a metà dei titoli di coda veniva rivelato che Hanussen (interpretato da Daniel Brühl) aveva assunto la carica di Pastore e presentava Vladimir Lenin ad un personaggio misterioso, voltato di spalle. L'ultima inquadratura svelava poi il suo nome e il suo volto (quello dell'attore tedesco David Kross), ovvero Adolf Hitler.

Racconta l’ascesa di Hitler e il supporto che l’aristocrazia inglese gli fornì nel raggiungere il potere. Pensiamo che sia un capitolo storico degno di essere esplorato a fondo. Inoltre, l'idea di un Kingsman ambientato negli anni ’60 sarebbe affascinante e certamente diverso.

Il regista aveva grandi piani in proposito, per quello che doveva essere intitolato Kingsman: The Traitor King, che a questo punto non sarà sviluppato:

L'ultimo film del filone "principale" con Taron Egerton e Colin Firth è invece arrivato ben sette anni fa, incassando 408 milioni di dollari.