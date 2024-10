Il pianeta delle scimmie, il nuovo film nel 2027. Sarà un sequel dell’ultimo?

Redattrice per badtaste, illustratrice e concept artist.

Pubblicazione: 25 ottobre alle 10:55

Grandi notizie per tutti i fan della longeva saga del Pianeta delle scimmie: un nuovo episodio é in arrivo ed é previsto per il 2027.

In una recente chiacchierata con THR, infatti, il presidente dei 20th Century Studios - Steve Asbell - che guida la compagnia dal 2020, ha non solo parlato dei recenti successi della casa di produzione ma anche dei futuri progetti in cantiere.

Tra questi, confermato appunto un film del franchise del, quasi sicuramente sequel diretto del. Il motivo?

Il regista Wes Ball ha prontamente condiviso la notizia su Twitter. "Steve [Asbell] porta sempre roba buona".

La pellicola di Wes Ball, con Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand e Peter Macon, è uscita in tutte le sale italiane l’8 maggio e ha raccolto il consenso di pubblico e critica, raggiungendo quasi i 400 milioni di dollari di incassi a livello globale. Il film è ora disponibile su Disney+