Alien: Romulus, in sviluppo un sequel diretto incentrato sui personaggi sopravvissuti

Pubblicazione: 24 ottobre alle 21:11

In una lunga intervista con l'Hollywood Reporter, Steve Asbell, a capo di 20th Century Studios, ha rivelato che un nuovo film di Alien è in sviluppo. Il progetto nasce dal successo di Alien: Romulus che inizialmente sarebbe dovuto uscire in streaming e invece, dopo essere stato "promosso" per un'uscita cinematografica, ha incassato 350 milioni di dollari in tutto il mondo.

È iniziato come un film per lo streaming perché abbiamo avviato lo sviluppo durante il periodo del COVID e non era ancora chiaro quale sarebbe stata la nostra strategia, se per il cinema o per lo streaming. A quel tempo avevamo diverse categorie di budget per lo streaming, e siamo sempre stati cauti nel non voler spendere troppo per i film destinati a queste piattaforme. Non sapevamo ancora bene come si sarebbero comportati in base alle metriche. La verità è che abbiamo iniziato con la speranza che il cinema tornasse a una qualche misura di normalità. Ma abbiamo realizzato quel film, e francamente tutti gli altri film che abbiamo prodotto per lo streaming, con la stessa cura e attenzione che dedichiamo ai nostri film destinati al cinema.

Asell innanzitutto ha spiegato la decisione di cambiare strategia distributiva:

Stiamo lavorando a un’idea per il sequel. Non abbiamo ancora chiuso l’accordo con Fede [Alvarez], ma lo faremo, e lui ha un’idea su cui stiamo lavorando. I due sopravvissuti, Rain e Andy, interpretati da Cailee Spaeny e David Jonsson, sono stati davvero i punti salienti del film. Quindi penso sempre: “Wow, dove vorrebbero vederli andare ora?” Sappiamo che ci saranno degli alieni. Sappiamo che ci saranno grandi scene horror. Ma mi sono innamorato di entrambi e voglio vedere come si evolve la loro storia.

E poi, il futuro:

Il film sarà quindi un sequel diretto. Vi terremo aggiornati!