Noah Hawley ha condiviso alcuni nuovi dettagli su Alien: Earth e a quanto pare la serie presenterà agli spettatori una nuova razza di Xenomorfi.

Intervistato da Deadline, il creatore della serie ha parlato dell'atteso progetto:

C’è qualcosa di speciale nel vedere uno Xenomorfo nelle terre selvagge della Terra con i tuoi occhi. È davvero agghiacciante immaginarselo muoversi qui tra noi, e quindi non posso dirti in quali circostanze lo vedrete, ma lo vedrete – e chiuderete a chiave la porta quella notte. Ciò che è stato davvero divertente per me è stato interagire davvero con la creatura, portare alcuni dei miei pensieri nel design senza toccare la silhouette, perché è sacrosanta e intoccabile. [...] Volevo solo giocare un po' per renderlo spaventoso come dovrebbe essere.