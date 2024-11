Abbott Elementary e It's Always Sunny in Philadelphia: Quinta Brunson rivela delle anticipazioni sul crossover

Pubblicazione: 18 novembre alle 12:00

Quinta Brunson, durante l'evento Vulture Fest che si è svolto nella giornata di sabato, ha parlato dell'atteso crossover tra le serie Abbott Elementary e It's Always Sunny in Philadelphia.

Il nostro episodio andrà in onda a gennaio. Sarà una puntata di Abbott Elementary. Ma il primo episodio di Always Sunny non so quando andrà in onda, probabilmente a giugno. Sarà la loro versione di quello che è accaduto in questa storia.

La creatrice e protagonista della sitcom targata ABC ha dichiarato:

Per ora, tuttavia, ABC e FXX non hanno rivelato alcun dettaglio sulla trama delle due puntate, rispettivamente proposte nella quarta stagione di Abbott Elementary e nella diciassettesima di It's Always Sunny in Philadelphia.

Online è apparso qualcosa e lui ha reagito: 'Qualcuno ha detto che sembra un episodio di Sunny, che questo potrebbe essere una puntata di Abbott'. E siamo entrati in contatto per quei commenti. E poi ci siamo incontrati di persona e sono semplicemente andata così d'accordo con lui e il suo team, al punto da pensare che potevamo realmente fare un crossover.

Quinta, in precedenza, aveva spiegato che era entrata in contatto con Rob McElhenney dopo che sui social media erano stati fatti molti commentati sul legame tra i loro due show, entrambi ambientati a Philadelphia: