Non dire niente: il trailer e il poster della nuova serie in arrivo su Disney+

Pubblicazione: 25 ottobre alle 19:30

Disney+ ha condiviso il trailer e il poster della nuova serie originale FX Non Dire Niente, che sarà disponibile con tutti i 9 episodi da giovedì 14 novembre in esclusiva su Disney+ in Italia. La serie è basata sul libro best-seller di Patrick Radden Keefe, che si è recentemente classificato al n. 19 della classifica “100 Best Books of the 21st Century” del New York Times.

Cosa racconterà Non dire niente

Sullo schermo si assisterà a una storia di omicidi e di memoria durante il periodo del conflitto nordirlandese (The Troubles).

Ambientata nell’arco di quattro decenni, la serie si apre con la scioccante scomparsa di Jean McConville, una madre single di dieci figli rapita da casa sua nel 1972 e mai più vista viva.



Incentrata sulla storia di diversi membri dell’Irish Republican Army (IRA), Non Dire Niente esplora i limiti fino a cui alcune persone sono disposte a spingersi in nome delle proprie convinzioni, il modo in cui una società profondamente divisa può improvvisamente esplodere in un conflitto armato, l'ombra lunga della violenza radicale per tutte le persone colpite e i costi emotivi e psicologici dell’omertà.

Il cast e i produttori



Il cast della serie include Lola Petticrew (Dolours Price) e Hazel Doupe (Marian Price), due giovani donne diventate potenti simboli della politica radicale, Anthony Boyle (Brendan Hughes), un carismatico ma conflittuale stratega militare, e Josh Finan (Gerry Adams), leader politico che avrebbe poi negoziato la pace e che ha sempre negato il suo coinvolgimento con l'IRA. Maxine Peake interpreta Dolours Price da anziana.



Gli executive producer della serie sono Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, il creatore Joshua Zetumer, Patrick Radden Keefe, Edward McDonnell, Monica Levinson e il nativo dell’Irlanda del Nord Michael Lennox.

La serie Non Dire Niente è prodotta da FX Productions.