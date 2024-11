Grey's Anatomy 21x07: il promo anticipa una possibile uscita di scena drammatica

Pubblicazione: 08 novembre alle 19:00

ABC ha condiviso il promo dell'episodio 21x07 di Grey's Anatomy e il video anticipa dei momenti molto drammatici che potrebbero anticipare un'uscita di scena tra i protagonisti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Negli ultimi minuti della puntata precedente, Mika (Midori Francis) stava accompagnando la sorella Chloe a casa dall'ospedale. Yasuda era tuttavia particolarmente stanca a causa dei doppi turni necessari a recuperare il tempo impegnato per accudire la sorella che sta lottando contro un cancro, e si è addormentata mentre era alla guida.

Nella puntata che andrà in onda il 14 novembre, Mika sembra destinata a perdere la vita come accaduto in precedenza a personaggi come George, Mark, Lexie e Derek.

Grey's Anatomy sembra inoltre aver anticipato l'uscita di scena di Levi, interpretato da Jake Borelli, che ha informato Richard, Bailey e Helm che ha intenzione di accettare un lavoro in Texas.