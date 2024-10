Predator: nel 2025 uscirà un secondo film "segreto", si torna a pensare a un nuovo Alien vs. Predator

Pubblicazione: 24 ottobre alle 21:25

In un'intervista all'Hollywood Reporter il capo di 20th Century Studios, Steve Asbell, ha svelato un colpo di scena per tutti i fan di Predator. Nel 2025, infatti, non uscirà solo un film, ma ben due, entrambi diretti da Dan Trachtenberg, regista di Prey.

Un film di Predator avrà un’uscita cinematografica. Te lo spiego molto semplicemente. Dopo il successo di Prey, Dan [Trachtenberg] è tornato dicendo che non voleva fare Prey 2. E noi abbiamo detto: “Cosa vuoi fare?” E lui ha elencato una serie di idee davvero folli ma molto interessanti. Si intitola Badlands ed è un’idea assolutamente folle. È una storia di fantascienza, ma non è quello che tutti pensano che sia. E voglio dire, è fantastico. È davvero pazzesco. Ma con Dan, ci fidiamo.

Asbell ha spiegato:

L'altro film, a quanto pare, non uscirà al cinema:

C’è un secondo film di Predator per il quale abbiamo piani diversi. Dan in realtà ha diretto entrambi. C’è un film segreto di Predator che uscirà prima di quello cinematografico, ma non posso ancora dire nulla a riguardo.

Il mistero si infittisce, ma l'idea è che esca in streaming come avvenuto con Prey. Asbell ha anche rivelato che è in sviluppo l'idea di un nuovo Alien vs. Predator, anche se sarà un progetto diverso da quello che il pubblico potrebbe aspettarsi:

Non è come pensate. Ecco il punto. Non sarebbe il classico Alien vs. Predator o qualcosa di simile, come avveniva con i film originali. Se dovessimo farlo, sarà creato in modo organico da questi due franchise che abbiamo portato avanti, con personaggi di cui ci siamo innamorati e che potrebbero, forse, combinarsi… ma non siamo ancora arrivati a quel punto. E non lo faremo tanto per farlo.​

Ricordiamo che Predator: Badlands uscirà il 7 novembre 2025.