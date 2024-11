Predator: Badlands, la prima foto ufficiale dal set, Elle Fanning interpreterà più di un ruolo

Pubblicazione: 15 novembre alle 18:12

Empire ci regala oggi la prima foto ufficiale dal set di Predator: Badlands, che sarà nei cinema tra circa un anno.

Il progetto non sarà un seguito di, arrivato su Disney+ nel 2022, ma una storia ambientata nel futuro su un pianeta alieno e che avrà, per protagonista, Predator stesso.

“La creatura è in primo piano in tutto e per tutto” ha confermato il regista Dan Trachtenberg. “Come al solito è un personaggio che spacca, ma questa volta ti tocca emotivamente. Creare un personaggio con cui puoi instaurare un legame, ma che ti intimidisce anche molto, è stata una sfida. Una sfida emozionante".

L'idea, ha spiegato, è nata dal desiderio di “trovare un altro film che facesse ciò che Prey ha fatto spiritualmente — spingere i confini della saga, permettendoci di fare il tifo per un eroe per cui raramente facciamo il tifo — ma in modo diverso. E questo si è trasformato in questa grande idea di fare il tifo per il Predator".

Ovviamente, ci saranno anche esseri umani nella storia, tra cui Elle Fanning, che interpreterà più di un personaggio. “Ha affrontato sfide intense in questo film — drammatiche, fisiche, logistiche" ha preannunciato Trachtenberg.

Predator: Badlands uscirà il 7 novembre 2025.