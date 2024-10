Blade rimosso dal calendario della Marvel, al suo posto il nuovo Predator

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 22 ottobre alle 18:50

La Disney ha ufficialmente tolto dal suo calendario delle uscite cinematografiche Blade: il film dei Marvel Studios non uscirà più il 7 novembre 2025. Al suo posto è stato inserito un debutto sul grande schermo molto atteso dai fan, e cioè Predator: Badlands. Si tratta del sequel di Prey, film direct-to-streaming trasmesso su Hulu e Disney+ che in molti ritenevano meritasse una finestra cinematografica. La decisione di portare al cinema il seguito, diretto nuovamente da Dan Trachtenberg con Elle Fanning come protagonista, dimostra l'intenzione di privilegiare la sala nell'era post-Bob Chapek.

Tornando ai Marvel Studios, la decisione di toglieredal calendario dimostra la necessità di lavorare ancora sullo script del film. Annunciato nel 2019 in occasione del San Diego Comic-Con, Blade ha per protagonista Mahershala Ali. Nel corso degli anni, anche a causa della pandemia, la produzione ha avuto molte false partenze e ha perso due registi: prima Bassam Tariq, che doveva girare il film nel 2022, e poi Yann Demange. Nel cast è stata confermata Mia Goth nei panni della villain Lilith.