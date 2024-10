Spider-Man 4, Tom Holland ha letto la sceneggiatura: "Io e Zendaya ci siamo messi a saltare per la stanza"

In occasione di una recente intervista, Tom Holland ha aggiornato brevemente su Spider-Man 4, che al momento non ha ancora una data d'uscita.

C'è bisogno di altro tempo, ma gli sceneggiatori stanno svolgendo un ottimo lavoro. Ha acceso davvero un fuoco dentro di me. Io e Zendaya l'abbiamo letta insieme e a tratti ci siamo messi a saltare in giro per la stanza. È un vero film che merita il rispetto dei fan.