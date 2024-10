Tom Holland sul suo ritorno in Spider-Man 4: "Dovrà essere all'altezza delle aspettative dei fan"

Partecipando al programma di Seth Meyers, Tom Holland è tornato a riflettere sulle recenti notizie riguardo al fatto che Spider-Man 4 entrerà presto in produzione (è stata appena fissata una data di uscita: 24 luglio 2026).

Sono stato scelto come Spider-Man quasi dieci anni fa. Ha cambiato la mia vita in meglio e sarò per sempre grato alla Marvel e alla Sony. Ma ero sotto contratto. Avevo questo accordo per sei film, e in realtà dovevo solo presentarmi al lavoro, stare dove mi dicevano e leggere le battute. Ora che tutto questo è finito, mi sono trovato a dover prendere una decisione: dovrei tornare? O non dovrei tornare?