La notizia che tutti i fan distavano aspettando è arrivata: Collider rivela infatti che Jen D’Angelo, sceneggiatrice e co-produttrice di Workaholics, è stata ingaggiata per scrivere la sceneggiatura del sequel direct-to-streaming in arrivo sulla piattaforma, il cui lancio è previsto tra poco meno di tre settimane.

Secondo le fonti citate dal sito, la sceneggiatrice scriverà una storia in grado di coinvolgere nuovamente Bette Midler nei panni di Winifred, Sarah Jessica Parker in quelli di Sarah, Kathy Najimy in quelli di Mary. Nessuna delle tre attrici è attualmente collegata al progetto, ma la speranza della Disney è quella di riuscire a coinvolgerle, ma siccome lo script non è stato ancora realizzato non si sa se l’intenzione è quella di mettere al centro i personaggi originali o di far passare loro il testimone a una nuova generazione.

Scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, su una storia di Garris e David Kirschner, Hocus Pocus venne diretto da Kenny Ortega: la pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un vero e proprio cult in home video durante gli anni novanta. Nel cast anche Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw e Doug Jones.

