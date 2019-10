si appresta a diventare l’ennesima dimostrazione del fatto – lapalissiano a dire il vero – che il business cinematografico è un concetto relativo e che le cifre degli incassi vanno sempre lette dalla giusta angolazione tanto che la pellicola della Warner finirà per generare sostanzialmente gli stessi profitti di

A fare “i conti in tasca” alla Warner è Deadline.

Le fonti del sito hanno calcolato che a fine corsa (tenendo conto della futura diffusione in TV e in home video e dei premi al regista e al protagonista), la pellicola con Joaquin Phoenix potrebbe generare utili pari a 464 milioni di dollari, cifra destinata addirittura a salire se il lungometraggio riuscirà a infrangere la soglia dei 900 milioni al box-office (attualmente è a quota 745). I numeri non sono così distanti dai 500 milioni di profitto ottenuti lo scorso anno da Avengers: Infinity War (su un botteghino superiore di poco ai due miliardi). Il film dei Marvel Studios è costato circa 500 milioni di dollari fra budget produttivo e spese di P&A e le percentuali sugli incassi dei vari talent coinvolti sono state decisamente cospicue. L’investimento per Joker è stato decisamente più contenuto – i numeri del budget viaggiano fra i 55 e i 70 milioni con una P&A costata fra i 100 e i 120. Deadline specifica che il lungometraggio della Warner non potrà però contare sul mercato cinese dove non verrà distribuito.

A seguire potete trovare la tabella con tutti i dati diffusi dalla popolare testata cinematografica americana:

Joker, una selezione dei nostri approfondimenti sul film con Joaquin Phoenix:

La sinossi ufficiale: