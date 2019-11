Dopo il grave incidente avvenuto a settembreha deciso di apparire in pubblico nuovamente scegliendo per questa occasione il palco dei People’s Choice Awards, dove ha ritirato il premio “Comedy Act of 2019”.

Durante il suo intervento Hart ha ringraziato Dio per trovarsi li in quel momento ma ha anche ringraziato sua moglie e i suoi figli per il supporto ottenuto in questi mesi difficili e infine ha anche ringraziato tutti i suoi fan per il grande supporto che gli hanno dato.

Ecco uno scatto dall’evento:

Ricordiamo che l’attore era finito in ospedale nel corso della sera di domenica 1° settembre a causa di un incidente stradale: Hart si trovava a bordo di uno dei suoi veicoli d’epoca nelle colline a sud di Calabasas quando l’auto è andata fuori strada finendo giù la scarpata.

Ha subito tre fratture spinali, due nella sezione toracica e una in quella lombare: per la riabilitazione totale si parla di un anno.

Ricordiamo che Kevin Hart aveva di recente annunciato la sua partecipazione alla commedia supereroistica Night Wolf, che a questo punto slitterà, e aveva girato Fatherhood; a dicembre lo rivedremo in sala in Jumanji: The Next Level accanto a Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Danny DeVito, Awkafina e Nick Jonas.

FONTE: CB