Molti film nel corso degli anni sono stati al centro di vari dibattiti che mettevano in dubbio la natura “nataliazia” di questi progetti, un titolo che viene spesso tirato in ballo è senza dubbio quello di Die Hard – Trappola di Cristallo. Sebbene anche, diretto da, mostri degli elementi di sfondo tipicamente natalizi, il cinecomic Marvel per moltissimi spettatori non è classificabile come “film di Natale”, per moltissime ragioni.

Tuttavia però la piattaforma streaming Disney+ ha inserito il cinecomic di Black nella lista sopracitata, ovvero il film spunta fuori quando si cerca “Christmas” nel motore di ricerca della piattaforma. Ovviamente non si trova ai vertici di questa lista, ma è comunque curioso che abbiano deciso di mettere il film con Robert Downey Jr. tra i film consigliati per il periodo natalizio.

In questa lista troviamo anche titoli come Noelle (film originale Disney con con Anna Kendrick e Bill Hader), Festa in casa Muppet (The Muppet Christmas Carol), Il miracolo della 34ª strada, The Nightmare Before Christmas e Santa Claus.

Ecco la sinossi della pellicola:

Il nuovo film Marvel Iron Man 3 vede lo sfacciato ma brillante industriale Tony Stark/Iron Man combattere contro un nemico senza limiti. Quando Stark vedrà il suo mondo personale distrutto per mano del suo nemico, intraprenderà una straziante missione alla ricerca dei responsabili. Si tratterà di un’impresa che metterà a dura prova il suo coraggio in ogni momento. Con le spalle al muro, Stark dovrà sopravvivere senza i dispositivi da lui creati, fidandosi solo del proprio ingegno e istinto per proteggerele persone che ama. Mentre trova tutte le forze per reagire, Stark trova la risposta alla domanda che lo ha sempre segretamente perseguitato: è l’uomo che fa l’armatura o è l’armatura che fa l’uomo?

Con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall, Stephanie Szostak, James Badge Dale e con Jon Favreau e Ben Kingsley, Iron Man 3 è diretto da Shane Black, con la sceneggiatura di Drew Pearce e Shane Black ed è basato sull’iconico Supereroe Marvel Iron Man, che apparve per la prima volta nel 1963 sulle pagine di “Tales of Suspense” (# 39), per debuttare poi, nel 1968, con il primo fumetto interamente dedicato “The Invincible Iron Man” (#1).

