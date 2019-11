inizio mese vi abbiamo comunicato chetornerà sul grande schermo ricreato in digitale grazie alla computer grafica: la Magic City Films ha ottenuto i diritti di sfruttamento postumo dell’immagine della star dalla sua famiglia e ha “ingaggiato” Dean per un ruolo secondario nel film

Grazie all’Hollywood Reporter scopriamo che Dean non era la solo icona verso cui i registi Anton Ernst e Tati Golykh avevano mostrato interesse. Il giornale riporta infatti che all’inizio i due puntavano a “scritturare” Elvis Presley, ma la richiesta è stata rifiutata dagli eredi del cantante.

Ernst ha inoltre dichiarato al Reporter che lui e il collega avevano pensato di ricreare anche Paul Newman, ma l’idea nel frattempo è stata abbandonata.

Finding Jack è un adattamento del romanzo di Gareth Crocker basato sulla reale esistenza e abbandono di oltre diecimila unità canine nella Guerra del Vietnam, e viene descritto come “un viaggio emozionante sull’amicizia e l’amore in circostanze disperate”.

A occuparsi del James Dean digitale saranno la società canadese Imagine Engine e la sudafricana MOI Worldwide.

“Abbiamo cercato in lungo e in largo l’attore perfetto che potesse interpretare Rogan, che ha un arco narrativo molto complesso, e dopo mesi di ricerca abbiamo deciso che l’unico poteva essere James Dean” ha commentato il co-regista Anton Ernst. “Siamo davvero onorati che la sua famiglia abbia deciso di sostenerci, e prenderemo ogni precauzione per assicurarci che l’eredità di una delle star cinematografiche più importante di sempre rimanga intatta. La famiglia vede questo come il suo quarto film, un film che non è mai riuscito a fare. Non vogliamo deludere i suoi fan“.

