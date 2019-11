Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster internazionale di, il film con The Rock dal 25 dicembre al cinema.

Dopo gli eventi di Benvenuti nella Giungla nel lungometraggio torneranno Dwayne Johnson, Nick Jonas, Jack Black, Kevin Hart, Colin Hanks e Karen Gillan e i quattro giovani protagonisti Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, Colin Hanks e Morgan Turner. Tra i nuovi ingressi, invece, ci saranno Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover.

A due anni dall’uscita nelle sale di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, reduce da uno straordinario successo al box office italiano e internazionale, i protagonisti del film si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell’iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams.

Potete vedere il poster qua sotto:

Il “primo sequel”, Jumanji – Benvenuti nella Giungla (2017), ha incassato ben 962 milioni di dollari a fronte di un budget stimato dai 90 ai 150 milioni di dollari.

Sarà interessante monitorare le performance di questa nuova iterazione.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.