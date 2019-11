Ho sempre voluto fare Matilda 2, ma quando la bambina era ancora una bambina. Sarà stato 20 anni fa, o 25 forse. Ma forse Matilda ha un figlio e possiamo fare qualcosa, non lo so.

Durante la promozione di Jumanji: The Next Levelha parlato di un insospettabile progetto di cui gli sarebbe piaciuto realizzare un sequel. L’attore ha infatti rivelato a ComicBook.com che in passato avrebbe voluto realizzare un seguito di, film del 1996 tratto dal romanzo per bambini di, film diretto e interpretato dallo stesso DeVito in cui l’attore condivideva lo schermo con sua moglie Rhea Perlman:

La protagonista del film, ricordiamo, era Mara Wilson, che hora ha 32 anni.

Il “primo sequel”, Jumanji – Benvenuti nella Giungla (2017), ha incassato ben 962 milioni di dollari a fronte di un budget stimato dai 90 ai 150 milioni di dollari.

Sarà interessante monitorare le performance di questa nuova iterazione.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Diretto ancora una volta da Jake Kasdan, Jumanji: The Next Level arriva nelle sale a gennaio distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

