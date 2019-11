Del film dei fratelli Manetti su Diabolik abbiamo visto diverse foto dal set . Sappiamo il cast (Luca Marinelli, Valerio Mastandrea, Miriam Leone) e li abbiamo anche visti in costume (tutti tranne lui, Diabolik, con l’iconica tuta). Certo manca il trailer ancora ma ci sono buoni indizi su tanti aspetti diversi che mettevano curiosità. Tanti tranne uno:

Non sarebbe nemmeno una domanda da porre se non fosse che ad adattare il fumetto sono i fratelli Manetti, che in carriera hanno sempre lavorato sull’incrocio tra cinema di genere e commedia (con qualche rara fuoriuscita nel genere puro).

A margine della presentazione del listino 01 Distribution e dei film Rai Cinema effettuata durante il TorinoFilmFestival l’abbiamo chiesto a Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema:

Alla fine Diabolik avrà dei toni di commedia?

Secondo me no.

Ma come “secondo me”!?

Ho letto il copione e ho visto delle scene, questo intendevo, e posso dire che è davvero molto rigoroso con Diabolik, proprio con il fumetto originale. Non diventa una specie di 007 tutto moderno, è il Diabolik vero, ha lo stile dei primi 100 numeri, anzi no dei primi 15 numeri, perché poi dopo già diventa un po’ più buono e fico. Non so se l’hai letto.

No, ma ovviamente so chi sia Diabolik e di cosa stiamo parlando.

Quello è il vantaggio di Diabolik, lo conoscono tutti. Anche chi non l’ha letto sa chi è.

Ok quindi siamo lontani dalla commedia.

Niente commedia, va dritto per dritto. Ovviamente riconoscerete lo stile fumettistico nel film, la storia se vuoi è semplice ma il look e come è girato sono di alto livello. Questo, vedrete, sarà il film dell’anno.

L’altro film tratto da Diabolik, quello di Mario Bava, è diventato famoso per essere uno dei film più densi di ottimi effetti analogici incredibili, qui ci saranno?

Questo ne ha tanti di effetti che si ottengono direttamente sul set e ovviamente anche qualcuno digitale, ma molte cose sono costruite nello stile vero eh, non gli si dà un look da blockbuster americano ma uno anni ’60.