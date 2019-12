Come promesso, la saga del Pianeta delle Scimmie continuerà anche dopo l’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney: Deadline rivela infatti che la major ha appena affidato al regista Wes Ball un nuovo film del franchise, che attualmente è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, tanto che non è chiaro se sarà un sequel di The War – Il Pianeta delle Scimmie oppure un completo reboot.

Ball ha diretto la trilogia di Maze Runner, che ha fruttato alla Fox ben 949 milioni di dollari al box-office globale. Il franchise del Pianeta delle Scimmie è iniziato nel 1968 con l’adattamento del romanzo di Pierre Boule: cinque i film della prima saga, seguiti dal famigerato Planet of the Apes di Tim Burton e poi dalla trilogia di Rupert Wyatt e Matt Reeves, in grado di incassare 1.68 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Fonte: Deadline