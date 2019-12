è il regista scelto dalla Disney per proseguire il franchise del Pianeta delle Scimmie sotto l’etichetta 20Th Century Fox.

La notizia ha confermato una volontà ben nota fin da quando la Casa di Topolino ha acquisito lo studio di Rupert Murdoch, ovvero il voler proseguire alcuni fra i franchise più celebri della (ex) major.

Su Twitter Wes Ball ha commentato il nuovo incarico ricevuto affermando quanto segue:

Vi dirò questo circa le Scimmie. Sono cresciuto con i film originali e ho letteralmente adorato la Trilogia precedente. Avrei accettato questo incarico solo se avessi sentito di poter offrire qualcosa di speciale rendendo onore, allo stesso tempo, a quello che è stato fatto in precedenza. Abbiamo per le mani qualcosa che sta assumendo la forma di un fantastico capitolo di questo franchise. E di sicuro non guasta il fatto che sono amico di tutte le persone che hanno lavorato a questi film.

La saga, dopo il tentativo di reboot/remake del 2001 diretto da Tim Burton, è stata rilanciata nel 2011 con L’Alba del Pianeta di Rupert Wyatt, a cui hanno fatto seguito Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie del 2014 e The War – Il pianeta delle scimmie del 2017, entrambi diretti da Matt Reeves.

Ball ha diretto la trilogia di Maze Runner, che ha fruttato alla Fox ben 949 milioni di dollari al box-office globale. Il franchise del Pianeta delle Scimmie è iniziato nel 1968 con l’adattamento del romanzo di Pierre Boule: cinque i film della prima saga, seguiti dal famigerato Planet of the Apes di Tim Burton e poi dalla trilogia di Rupert Wyatt e Matt Reeves, in grado di incassare 1.68 miliardi di dollari in tutto il mondo.