In occasione della presentazione del primo trailer alla Comic-Con Experience di San Paolo, la Warner Bros. ha annunciato ufficialmente il titolo del terzo film del franchise di

La pellicola, che si intitolerà The Conjuring: The Devil Made Me Do It, sarà al cinema a settembre 2020.

Durante la CCXP lo studio ha anche mostrato agli spettatori il primo trailer, anche se per ora non è stato ancora diffuso online.

Ecco il logo:

AGGIORNAMENTO – Il titolo italiano sarà The Conjuring – Per ordine del diavolo:

Come noto, la pellicola sarà ispirata al processo ad Arne Cheyenne Johnson (datato 1981), noto anche come “Demon Murder Trial” (“processo al demonio assassino”).

Come scrive Wikipedia:

Il caso è passato alle cronache per aver formulato un precedente nella storia legale americana, dove un avvocato difende il proprio cliente basandosi sulle presunte prove di una condizione di influenzamento psicologico dovuta ad una possessione demoniaca al momento del reato contestato. Johnson, prima che compiesse l’omicidio, fu visitato dagli investigatori del paranormale Edward e Lorraine Warren, su richiesta di suo fratello minore, i quali accertarono la possessione.

Qualche settimana fa Patrick Wilson ha parlato del progetto in questi termini:

La realizzazione [di Conjuring 3] è stata fantastica, ha un’atmosfera molto diversa. La struttura è quella, si parla sempre di Ed e Lorraine. Ma ripeto, spingeremo i nostri personaggi verso posti che non hanno mai esplorato, perciò il film sarà davvero una bella aggiunta: sarà una creatura completamente diversa. Passatemi il termine.

Cosa ne pensate del titolo del terzo film di The Conjuring? Ditecelo nei commenti!

L’ultimo film dell’intero franchise è stato Annabelle 3, spin-off partito proprio dalla bambola demoniaca presente in L’Evocazione – The Conjuring.